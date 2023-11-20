Инвестиционный вычет

Правительство выделит регионам 2,6 млрд рублей на инвестиционные налоговые вычеты

В регионах, где действует программа поддержки инвестиционных проектов, компании могут уменьшать размер налога на прибыль, который идет в региональный бюджет. За такие вычеты кабмин заплатит компенсацию больше 2,6 млрд рублей.
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Кабимин утвердил размер дотаций регионам на компенсации по инвестиционным налоговым вычетам. Об этом сказано на сайте правительства.

Больше 2,6 млрд рублей будут распределены между 32 российскими регионами, где работает система поддержки новых инвестиционных проектов «Региональный инвестиционный стандарт».

На этих территориях предприниматели имеют право уменьшить размер налога на прибыль, который идет в региональный бюджет.

Благодаря такому инструменту, как инвестиционный налоговый вычет, компании сокращают расходы на приобретение и модернизацию основных средств, снижают затраты на проект и могут быстрее его осуществить, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Регионы смогут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. Но есть исключения: предприятия не должны быть связаны с игорным бизнесом, с добычей полезных ископаемых, с финансами и со страховой деятельностью.

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    Правительство выделит регионам 2,6 млрд рублей на инвестиционные налоговые вычеты

    В регионах, где действует программа поддержки инвестиционных проектов, компании могут уменьшать размер налога на прибыль, который идет в региональный бюджет. За такие вычеты кабмин заплатит компенсацию больше 2,6 млрд рублей.

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