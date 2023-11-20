В 2024 году не будут повышать зарплату чиновникам

До 1 января 2025 года ежегодная индексация зарплат государственных служащих будет приостановлена. Это не затронет военных, сотрудников внутренних органов, приставов и бюджетников.

Госдума в окончательном чтении приняла закон об отмене индексации заплат государственных служащих.

До 1 января 2025 года будет приостановлено повышение заработных плат судей, гражданских служащих, сенаторов и депутатов. До этого выплаты индексировались каждый год в соответствие с размером инфляции.

Закон не коснется выплат военнослужащим, а также сотрудникам ОВД, ФСИН, ФССП, ФТС и противопожарной службы. Также положения не будут распространяться на работников бюджетной сферы, им поднимут заплаты на 4,5%.

Недавно мы писали, что правительство направило дополнительные 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников.