На повышение зарплат бюджетникам потратят еще 5,5 млрд рублей

Кабмин дополнительно направит больше 5,5 млрд рублей на индексацию зарплат бюджетникам и на выплату ежемесячных детских пособий.

Правительство дополнительно выделит более 5,5 млрд рублей на повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы. Об этом сказано на сайте кабмина.

Сегодня дополнительно распределим еще более 5,5 млрд. Это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов Президента. Также средства пойдут на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

За последние два месяца на индексацию зарплат бюджетников кабмин направил около 31 млрд рублей, что позволило увеличить доходы сотрудников федеральных учреждений в области культуры, образования, науки и медицины.

Недавно мы писали, что в проекте бюджета на 2024 год регионам предусмотрены дотации в размере 108 млрд рублей, однако этих средств не хватит. Нужно 300 млрд рублей.