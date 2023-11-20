Как проверят уведомления и декларацию по УСН для ЕНС

Специальные контрольные соотношения для ЕНС разработала ФНС. Они пока еще официально не приняты. Есть только проекты – для уведомлений и для деклараций.
Рассказываем, что проверят у упрощенцев.
Сумма отрицательных уведомлений не должна быть больше сумм положительных.
Если вы ранее направляли уведомление о переходе на УСН с объектом «доходы», то сдать уведомление с КБК для УСН с объектом «доходы минус расходы» не получится.
КБК налога по УСН может быть с кодами 34/01, 34/02, 34/03. Если вы укажите КБК УСН, а код какой-то другой (например, 33/02), то такое уведомление не примут.
Нельзя сдать уведомление ранее начала периода, за который начислен налог. Например, уведомление на УСН с кодом 34/03 (3 квартал) нельзя сдать ранее 01.07.
Сумма налога в уведомлении не должна быть более предельно возможной. Например, для УСН «доходы» в 2023 году это 251,4 млн х 8% = 20,112 млн руб. Для УСН «доходы минус расходы» это 251,4 млн х 20% = 50,28 млн руб.
В декларации по УСН проверят, чтобы в разделах 1.1 и 1.2 все суммы в строках 020, 040, 050, 070, 080, 100, 101, 110, 120 были положительными.
Будут выявлять налогоплательщиков, отразивших авансовые платежи к уплате в меньшем размере, чем авансовые платежи к уменьшению. При такой ошибке сумма строк 020, 040, 070, 100 меньше, чем сумма строк 050, 080, 110.
ФНС проверит правильность расчета авансовых платежей по УСН (сопоставят показатели разделов 1 и 2 декларации).
Налог должен быть начислен с дохода, не превышающего 200 млн рублей (с учетом коэффициента-дефлятора). Аналогичная проверка есть для уведомлений.
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