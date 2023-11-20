Как проверят уведомления и декларацию по УСН для ЕНС

Специальные контрольные соотношения для ЕНС разработала ФНС. Они пока еще официально не приняты. Есть только проекты – для уведомлений и для деклараций.

Рассказываем, что проверят у упрощенцев.

Налог должен быть начислен с дохода, не превышающего 200 млн рублей (с учетом коэффициента-дефлятора). Аналогичная проверка есть для уведомлений.

ФНС проверит правильность расчета авансовых платежей по УСН ( сопоставят показатели разделов 1 и 2 декларации ).

Будут выявлять налогоплательщиков, отразивших авансовые платежи к уплате в меньшем размере, чем авансовые платежи к уменьшению . При такой ошибке сумма строк 020, 040, 070, 100 меньше, чем сумма строк 050, 080, 110.

В декларации по УСН проверят, чтобы в разделах 1.1 и 1.2 все суммы в строках 020, 040, 050, 070, 080, 100, 101, 110, 120 были положительными .

Сумма налога в уведомлении не должна быть более предельно возможной . Например, для УСН «доходы» в 2023 году это 251,4 млн х 8% = 20,112 млн руб. Для УСН «доходы минус расходы» это 251,4 млн х 20% = 50,28 млн руб.

Нельзя сдать уведомление ранее начала периода , за который начислен налог. Например, уведомление на УСН с кодом 34/03 (3 квартал) нельзя сдать ранее 01.07.

КБК налога по УСН может быть с кодами 34/01, 34/02, 34/03 . Если вы укажите КБК УСН, а код какой-то другой (например, 33/02), то такое уведомление не примут.

Если вы ранее направляли уведомление о переходе на УСН с объектом «доходы» , то сдать уведомление с КБК для УСН с объектом «доходы минус расходы» не получится.

Сумма отрицательных уведомлений не должна быть больше сумм положительных.

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