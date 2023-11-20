Больничные

Для оплаты больничного сотруднику-инвалиду не забывайте про лимит дней

Больничный инвалидам выплачивают не более чем за 5 месяцев в календарном году (в т.ч. 4 месяца подряд). И не важно, какая группа инвалидности и менялась ли она в течение года.
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СФР в письме от 17.10.2023 № 08-07/182120л рассмотрел ситуацию, когда сотрудник-инвалид III группы пробыл на больничном более 3 месяцев, потом оформил II группу и ушел на новый длительный больничный.

Дни больничного с III и II группой инвалидности суммируются для целей лимита. То есть, изменение группы инвалидности не обнуляет период больничных дней, срок для 5-месячного лимита не начинает идти заново.

Если инвалид был 4 месяца на больничном с III группой, то потом со II группой ему оплатят только еще 1 месяц. Остальные дни больничного будут неоплачиваемыми.

При этом медицинское учреждение выдает листки нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности. Больничный лист выполняет также функцию подтверждения уважительной причины отсутствия сотрудника на рабочем месте.

То есть, сотрудник-инвалид может быть на больничном долго, но оплатят ему только 5 месяцев, остальное – за свой счет.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Ранее московское отделение ФСС в своем письме от 18.02.2020 № 14-15/7710-140л разъясняло, что за период с 1 января по 31 декабря инвалид может быть на больничных не более 5 месяцев в общей сложности. При проверке соблюдения этого ограничения один месяц признается равным 30 календарным дням.

Если же речь про непрерывный больничный (с продолжениями), то он может быть на 4 месяца. В этом случае предельный срок истекает в то же число 4-го месяца болезни, в которое работнику был выдан первый больничный лист.

Например, если больничный выдан с 17.07.2023, то оплачен будет период с 17.07.2023 по 17.11.2023.

Ранее мы рассказывали, что неправильно заполненный больничный вышел боком работодателю. Сотруднице-инвалиду оплатили 7 месяцев. ФСС подал в суд и выиграл. Работодателю пришлось вернуть деньги.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Для оплаты больничного сотруднику-инвалиду не забывайте про лимит дней

    Больничный инвалидам выплачивают не более чем за 5 месяцев в календарном году (в т.ч. 4 месяца подряд). И не важно, какая группа инвалидности и менялась ли она в течение года.

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