На Госуслугах может появиться информация о сим-картах

Абоненты в личном кабинете на Госуслугах смогут отслеживать свои номера и заблокировать сим-карту, если она больше не нужна или была оформлена на другое лицо.

Минцифры хотят сделать, чтобы на портале Госуслуги пользователи могли увидеть информацию о зарегистрированных на их имя сим-картах. Об этом пишет «Коммерсант».

В личном кабинете можно будет проверить, не используют ли старый номер мошенники, сколько сим-карт оформлено по паспортным данным пользователя.

Пока что такие данные есть только у мобильных операторов.

Увидев в системе Госуслуги номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать, — сказали в Минцифры.

Сейчас абонент может заблокировать номер в личном кабинете оператора, по звонку или при личном визите в салон связи.

Проверять достоверность информации об абоненте – это работа мобильного оператора. С 2021 года на Госуслугах появилась возможность подтвердить сведения о пользователях корпоративных сим-карт.

В 2023 году попытки телефонного мошенничества достигли 8,6 млн в сутки, тогда как в 2022 году их было 5 млн.

С января 2023 года Роскомнадзор тестирует систему проверки телефонных вызовов «Антифрод», к ней должны присоединиться все мобильные операторы.