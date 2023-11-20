Интернет и IT

На Госуслугах может появиться информация о сим-картах

Абоненты в личном кабинете на Госуслугах смогут отслеживать свои номера и заблокировать сим-карту, если она больше не нужна или была оформлена на другое лицо.
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Минцифры хотят сделать, чтобы на портале Госуслуги пользователи могли увидеть информацию о зарегистрированных на их имя сим-картах. Об этом пишет «Коммерсант».

В личном кабинете можно будет проверить, не используют ли старый номер мошенники, сколько сим-карт оформлено по паспортным данным пользователя.

Пока что такие данные есть только у мобильных операторов.

Увидев в системе Госуслуги номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать, — сказали в Минцифры.

Сейчас абонент может заблокировать номер в личном кабинете оператора, по звонку или при личном визите в салон связи.

Проверять достоверность информации об абоненте – это работа мобильного оператора. С 2021 года на Госуслугах появилась возможность подтвердить сведения о пользователях корпоративных сим-карт.

В 2023 году попытки телефонного мошенничества достигли 8,6 млн в сутки, тогда как в 2022 году их было 5 млн.

С января 2023 года Роскомнадзор тестирует систему проверки телефонных вызовов «Антифрод», к ней должны присоединиться все мобильные операторы.

Комментарии

8
  • Логотип taly56n
    taly56n 38 минут назад

    Я так понимаю, что госуслугах скоро будем вести календарь месячных. 

    • Логотип Lekabuh
      Lekabuh 29 минут назад

      ОльгаГлавный бухгалтер

      И среднемесячный расход туалетной бумаги на 1 члена семьи

      • Логотип IriEro
        IriEro 27 минут назад

        Ирина

        А это сведения из ОФД.

    • Логотип IriEro
      IriEro 28 минут назад

      Ирина

      Государству же нужно знать когда у женщины благоприятные для зачатия дни, так что не удивляйтесь, если так и будет.

      • Логотип sunflower_t
        sunflower_t 4 минуты назад

        Татьяна

        Даже не хочу знать, как предполагается вести контроль за актуальностью календаря

      • Логотип nlukina
        nlukina
        2 минуты назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        ну все,  вашу идею уже взяли в разработку

  • Логотип taly56n
    taly56n 25 минут назад

    В дни зачатия приедет бригада мужчин оплодотворить одиноких девушек 

    • Логотип IriEro
      IriEro 22 минуты назад

      Ирина

      На первом месте в задачах нашего государства стоит повышение рождаемости! Поэтому не только одиноких, но и тех, чей муж (или не совсем муж) не справляется со столь ответственным делом.

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