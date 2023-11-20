На Госуслугах может появиться информация о сим-картах

Минцифры хотят сделать, чтобы на портале Госуслуги пользователи могли увидеть информацию о зарегистрированных на их имя сим-картах. Об этом пишет «Коммерсант».
В личном кабинете можно будет проверить, не используют ли старый номер мошенники, сколько сим-карт оформлено по паспортным данным пользователя.
Пока что такие данные есть только у мобильных операторов.
Увидев в системе Госуслуги номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать, — сказали в Минцифры.
Сейчас абонент может заблокировать номер в личном кабинете оператора, по звонку или при личном визите в салон связи.
Проверять достоверность информации об абоненте – это работа мобильного оператора. С 2021 года на Госуслугах появилась возможность подтвердить сведения о пользователях корпоративных сим-карт.
В 2023 году попытки телефонного мошенничества достигли 8,6 млн в сутки, тогда как в 2022 году их было 5 млн.
С января 2023 года Роскомнадзор тестирует систему проверки телефонных вызовов «Антифрод», к ней должны присоединиться все мобильные операторы.
Комментарии8
Я так понимаю, что госуслугах скоро будем вести календарь месячных.
ОльгаГлавный бухгалтер
И среднемесячный расход туалетной бумаги на 1 члена семьи
Ирина
А это сведения из ОФД.
Ирина
Государству же нужно знать когда у женщины благоприятные для зачатия дни, так что не удивляйтесь, если так и будет.
Татьяна
Даже не хочу знать, как предполагается вести контроль за актуальностью календаря
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ну все, вашу идею уже взяли в разработку
В дни зачатия приедет бригада мужчин оплодотворить одиноких девушек
Ирина
На первом месте в задачах нашего государства стоит повышение рождаемости! Поэтому не только одиноких, но и тех, чей муж (или не совсем муж) не справляется со столь ответственным делом.