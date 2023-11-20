В Санкт-Петербурге пройдет масштабное событие для корпоративных юристов Северо-Западного региона

В Санкт-Петербурге учредили премию «LEGAL TO BUSINESS AWARDS» для корпоративных юристов («инхаус») компаний Северо-Западного Федерального округа.

Представители профессионального сообщества и эксперты определят победителей в 12 номинациях, а также отметят их достижения и вклад в развитие юридической отрасли. Отправить заявку и стать участником можно до 12 января 2024 года.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, внутренние юристы корпораций и некоммерческих организаций.

Заявки не примут от юридических консультантов, адвокатских образований, адвокатов, а также иных внешних консультантов в сфере оказания юридических услуг.

Для нас LEGAL TO BUSINESS AWARDS — в первую очередь, исследовательский проект. Сквозь призму задач, стоящих перед корпоративными юристами, мы лучше увидим и поймем сегодняшние проблемные точки бизнеса, эффективные способы воздействия на эти точки, расскажем о передовом опыте на ресурсах РБК, — сказал генеральный директор РБК Петербург Евгений Зинин.

Премия «LEGAL TO BUSINESS AWARDS» — престижное юридическое событие, главная цель которого — отметить выдающиеся достижения юристов и юридических департаментов компаний Северо-Западного региона, готовых продемонстрировать свое мастерство и достичь новых высот.

Это региональная платформа для признания профессионализма и инновационных идей в области права, которая также служит местом для нетворкинга и обмена опытом между ключевыми игроками индустрии.