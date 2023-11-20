Налоговая будет проверять сделки с взаимозависимыми лицами, но только один раз

Сейчас ФНС может в течение двух лет несколько раз проверять контролируемые сделки, но Конституционный суд решил, что это неправильно. Теперь предпринимателей будут проверять один раз.

В Госдуму внесли правительственный законопроект, который устраняет правовую неопределенность при исчислении срока принятия ФНС решения о проведении проверки по уплате налогов при сделках между взаимозависимыми лицами.

Внесение предлагаемого проектом федерального закона изменения позволит исключить возникновение спорных ситуаций, связанных с исчислением срока принятия федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, решения о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас налоговики могут проверять полноту уплаты налогов в течение двух лет после получения уведомления о контролируемых сделках.

Если компании присылают уточнения по сделкам, то двухлетний срок будет считаться с момента последнего уведомления. То есть у ФНС будет еще два года, чтобы принять решение о дополнительных проверках.

Конституционный суд решил, что эта норма ограничивает права и свободы предпринимателей. Поэтому кабмин подготовил законопроект, где сказано, что проверка сделок состоится независимо от даты получения уведомления, но один раз.

Если проект примут, но закон вступит в силу с января 2024 года, но не раньше месяца со дня публикации.