Компания на УСН включает в расходы взносы на текущий ремонт в МКД

Если у компании есть нежилое помещение в многоквартирном доме, она должна платить коммуналку, в том числе – взносы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. Эти взносы можно брать в расходы.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.10.2023 № 03-11-11/102660.

Такие расходы классифицируются как материальные.

Это затраты на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на приобретение работ и услуг производственного характера.

Поэтому суммы уплаченных организацией взносов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, в которому компании нежилое помещение, учитываются в расходах при УСН в составе материальных расходов.