Компания на УСН включает в расходы взносы на текущий ремонт в МКД

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.10.2023 № 03-11-11/102660.
Такие расходы классифицируются как материальные.
Это затраты на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на приобретение работ и услуг производственного характера.
Поэтому суммы уплаченных организацией взносов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, в которому компании нежилое помещение, учитываются в расходах при УСН в составе материальных расходов.
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