Мосбиржа запустила для частных инвесторов сервис по подбору брокера

«Умный подборщик» поможет частным инвесторам определиться с выбором брокера. Для новичков важна возможность обучения и удобное инвестиционное приложение, а опытные инвесторы обращают внимание на условия по валютным операциям.

Московская биржа создала на платформе «Финуслуги» сервис умного подбора брокера для помощи частным инвесторам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника управления по развитию розничных инвесторов торговой площадки Валерия Скотникова.

Сейчас умный сервис работает с 11 брокерами, но скоро список расширится до 20. Подборщик анализирует и проверяет информацию по 12 параметрам от всех ведущих брокеров.

Перед запуском сервиса сотрудники школы Мосбиржи проанализировали поведение инвесторов и выяснили, чем они руководствуются при выборе брокера.

Больше 71% новичков считают необходимым условием понятное и удобное инвестиционное приложение. Каждый второй рассчитывает, что брокер сможет его научить основам биржевой торговли.

Более 80% опрошенных обращают внимание на тарифы, они должны быть представлены в простой и доступной форме.

Для 74% опытных инвесторов при выборе брокера важны условия проведения валютных операций. Они смотрят на то, к каким валютам есть доступ у брокера, какую комиссию он будет удерживать за сделки и за вывод валюты.