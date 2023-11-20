МТС до конца февраля 2024 года отменит плату за раздачу интернета

Компании МТС нужно время на доработку своей IT-системы, чтобы отменить тарификацию за раздачу интернета с мобильных устройств.

Оператор МТС завершит отмену тарификации за раздачу мобильного интернет-трафика (тетеринга) до конца февраля 2024 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании.

Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные. С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга будет полностью проведена до конца февраля 2024 года, — сказали в МТС.

18 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала мобильных операторов отказаться от платы за раздачу интернета со смартфонов.

ФАС России отмечает, что отмена платы за такую услугу не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов, — сказано на сайте ведомства.

С 23 октября «Мегафон» отменил тарификацию тетеринга, «Билайн» откажется от платы до 1 декабря, а «Теле2» не будет брать деньги за раздачу интернета с новых пользователей с 22 ноября.