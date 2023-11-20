При покупке алкоголя и табака можно будет подтвердить возраст с помощью биометрии

На кассах самообслуживания собираются установить сервис по проверке возраста через биометрические данные. Для этого покупателям нужно сдать биометрию в ЕБС и иметь подтвержденный профиль на Госуслугах.

Центр биометрических технологий (ЦБТ) создает сервис, который позволит подтверждать возраст покупателей алкоголя и табака по биометрии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора ЦБТ Владислава Поволоцкого.

Чтобы покупки проходили быстрее, понадобится сдать данные в единую биометрическую систему (ЕБС) и завести подтвержденный цифровой профиль на портале Госуслуг.

Покупателям будет достаточно посмотреть в камеру, а не искать паспорт. Услугу планируют запустить уже в 2024 году.

Мы заинтересованы в идентификации покупателей по цифровому паспорту и считаем этот способ наиболее перспективным сегодня в части верификации возраста, — сказали представители сети магазинов «Магнит».

Сетевые магазины «Перекресток» и «Пятерочка» X5 Group собираются внедрить этот сервис на кассах самообслуживания. Однако окончательное решение будет зависеть от стоимости операции по проверке возраста, от параметров согласия на обработку персональных данных и подключения к сети ЕБС.

Сейчас в этих магазинах можно только оплачивать покупки с помощью биометрии через сервис Сбербанка «Плати улыбкой».