Экспедиторские услуги для компании из Казахстана облагаются НДС по ставке 0%

В сделках по перевозкам грузов и организации этих перевозок (экспедиторские услуги) между компаниями стран ЕАЭС местом реализации для целей НДС будет страна исполнителя услуг.

Такая норма заложена в приложении № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

Таким образом, если российская компания организует перевозку для компании из Казахстана, то работают нормы НК РФ.

Минфин в письме от 25.08.2023 № 03-07-13/1/82968 разобрал ситуацию, когда российская компания оказала экспедиторские услуги казахстанской компании по перевозке груза из Новороссийска в Алматы.

По такой услуге ставка НДС будет 0%, потому что транспортно-экспедиционные услуги в отношении международной перевозки.

Но эту ставку надо подтвердить документами.