Экспедиторские услуги для компании из Казахстана облагаются НДС по ставке 0%

Такая норма заложена в приложении № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
Таким образом, если российская компания организует перевозку для компании из Казахстана, то работают нормы НК РФ.
Минфин в письме от 25.08.2023 № 03-07-13/1/82968 разобрал ситуацию, когда российская компания оказала экспедиторские услуги казахстанской компании по перевозке груза из Новороссийска в Алматы.
По такой услуге ставка НДС будет 0%, потому что транспортно-экспедиционные услуги в отношении международной перевозки.
Но эту ставку надо подтвердить документами.
Как определить место реализации услуг для целей НДС
Освоить учет по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023-2024 годов вы сможете на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль».
Сегодня на этот курс акция – цена снижена на 69% до 9 900 рублей.
После обучения вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации, которое ваш работодатель увидит в госреестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Комментарии