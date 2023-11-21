Ведение бизнеса

«Вкусвилл» стал владельцем бренда семейного кафе «Андерсон»

Компания продолжит развивать франчайзинговую сеть семейных ресторанов. Оценочная стоимость сделки составила 600-800 млн рублей.
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Ритейлер «Вкусвилл» закрыл сделку по покупке основных активов и бренда сети семейных кафе «Андерсон». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз ритейлера.

Приобретение такого ценного актива позволит нам усилить свои позиции в сегменте общественного питания. Безусловно, мы нацелены на развитие этого бизнеса, основанного на семейных ценностях, с учетом тех возможностей, которые есть у «Вкусвилла», — сказал управляющий по качеству и закупкам «Вкусвилла» Евгений Римский.

У «Андерсона» есть собственная кондитерская фабрика и 40 кафе, которые работают по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, в Краснодаре и Архангельске, а также в Казахстане.

Я благодарна ребятам из «Вкусвилл» за их любовь и уважение к моему детищу, и уверена, что дальше будет только круче, — написала управляющая «Андерсоном» Анастасия Татулова в своем телеграм-канале.

В сетевых магазинах под брендом «Андерсон» с 2020 года продаются кондитерские и кулинарные изделия собственной торговой марки. Компания сотрудничает с «Перекрестком», «Пятерочкой», «Вкусвиллом» и с сервисом доставки «Яндекс Лавка».

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