За девять месяцев малый бизнес в сфере туризма получил льготные кредиты на 42 млрд рублей

Больше 100 туристических компаний привлекли финансирование по программе «Малое и среднее предпринимательство». Деньги пойдут на строительство гостиниц, на комплектацию и ремонт номерного фонда.

Объем льготного кредитования малых и средних туристических компаний по национальному проекту за девять месяцев вырос в два раза. Об этом сказано на сайте Министерства экономического развития.

За 9 месяцев по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» объем льготного кредитования туризма достиг почти 42 млрд рублей. Это вдвое превышает аналогичный прошлогодний показатель, — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

С января по сентябрь 2023 года поддержку от государства получили более 100 туристических компаний. Средства будут направлены на строительство новых гостиниц, расширение и реновацию номерного фонда.

С помощью национальной гарантийной системы малому и среднему туристическому бизнесу удалось привлечь более 30 млрд рублей.

7 млрд рублей компании получили благодаря механизму «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Эти деньги бизнес использует для ремонта, покупки мебели, оборудования и техники.