ФНС открыла раздел с доверенностями в личных кабинетах юрлиц и ИП

ФНС добавила раздел «Доверенности» в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сказано на сайте налоговой.
Во вкладке «Доверитель» можно увидеть все доверенности, которые ИП или компания выдавала для взаимодействия с налоговыми органами. Вкладка «Представитель» покажет документы доверенного лица.
При необходимости пользователь личного кабинета может отозвать свою электронную доверенность. Для отмены бумажных доверенностей необходимо обращаться лично в налоговый орган, — говорится в сообщении.
В личном кабинете отразятся бумажные доверенности, поданные в налоговой лично или отправленные по почте, а также электронные документы, которые созданы по формату ФНС и отправлены через оператора ЭДО.
В перечне отразятся машиночитаемые доверенности, поданные через ЦПРР.
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