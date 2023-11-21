ФНС открыла раздел с доверенностями в личных кабинетах юрлиц и ИП

Теперь предприниматели и компании смогут контролировать все выданные документы для работы с налоговой. В списке отразятся бумажные, электронные и машиночитаемые доверенности.

ФНС добавила раздел «Доверенности» в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сказано на сайте налоговой.

Во вкладке «Доверитель» можно увидеть все доверенности, которые ИП или компания выдавала для взаимодействия с налоговыми органами. Вкладка «Представитель» покажет документы доверенного лица.

При необходимости пользователь личного кабинета может отозвать свою электронную доверенность. Для отмены бумажных доверенностей необходимо обращаться лично в налоговый орган, — говорится в сообщении.

В личном кабинете отразятся бумажные доверенности, поданные в налоговой лично или отправленные по почте, а также электронные документы, которые созданы по формату ФНС и отправлены через оператора ЭДО.

В перечне отразятся машиночитаемые доверенности, поданные через ЦПРР.