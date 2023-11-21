Как в 1С:Бухгалтерии 8 распределить аванс на ЕНС

Софт 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.144 предлагает пользователям в мониторе налогов и отчетности контролировать, как распределяется аванс на ЕНС между налогами и учетом очередности. Об этом сказано на сайте 1С.
В интерфейсе можно увидеть, какой остаток аванса находится на ЕНС, сколько доступно к списанию, а сколько засчитается по текущим платежам.
Если программа обнаружит, что средств не хватает, то будет указано, на сколько нужно пополнить ЕНС.
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