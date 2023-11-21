Как в 1С:Бухгалтерии 8 распределить аванс на ЕНС

В 1С появился интерфейс, который поможет бухгалтерам контролировать распределение аванса на ЕНС между налогами и учетом очередности.
84

Софт 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.144 предлагает пользователям в мониторе налогов и отчетности контролировать, как распределяется аванс на ЕНС между налогами и учетом очередности. Об этом сказано на сайте 1С.

В интерфейсе можно увидеть, какой остаток аванса находится на ЕНС, сколько доступно к списанию, а сколько засчитается по текущим платежам.

Источник

Если программа обнаружит, что средств не хватает, то будет указано, на сколько нужно пополнить ЕНС.

В честь Дня бухгалтера «Клерк» дарит скидки на курсы повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки. Они стоят от 4 990 рублей! Только нужные темы: налоги, проверки, бухучет, налоговая оптимизация, кадры, право. Выбирайте!

Смотреть каталог

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип QRService
    QRService
    Онлайн-кассы

    Какая онлайн-касса нужна при оплате QR-кодом. Можно ли обойтись без кассы 

    С помощью QR-кода, который включает реквизиты продавца и магазина, можно удобно и быстро принимать платежи от покупателей. QRService рассказывает, в чем особенность такого способа оплаты, как его подключить и в каком случае нужна касса.

    Какая онлайн-касса нужна при оплате QR-кодом. Можно ли обойтись без кассы 
    21
    Пользователи интернета

    В «Яндекс Путешествиях» можно забронировать отель с отложенным платежом

    При бронировании номера в отеле достаточно заплатить 1 рубль, а остальную сумму можно внести перед началом поездки.

    8

    Календарь вебинаров

    30
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Логотип Академия Eduson
    Академия Eduson
    Карьера бухгалтера

    Кем может работать бухгалтер — топ–3 варианта от Eduson

    Бухгалтер — это специалист, на котором много ответственных задач, а оклад радует не всегда. В этой статье расскажем, как вы можете зарабатывать больше, если будете расти вертикально или в какую профессию можете уйти, где ваш опыт будет огромным плюсом.

    Кем может работать бухгалтер — топ–3 варианта от Eduson
    40
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    В декабре будет два обязательных уведомления по НДФЛ и одно добровольное, а с января – два обязательных

    Сейчас второе уведомление по НДФЛ – это дело добровольное. С 2024 года оно станет обязательным. Но в декабре все равно придется сдавать два уведомления и еще по желанию – третье.

    110

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Где можно посмотреть «иные документы...»?

    Добрый день! Кто делал сверку с налоговой по личному кабинету ЮЛ. Насчитали пени на основании «иные документы...». Где можно посмотреть эти «иные документы...». Есть где-нибудь инструкция как вообще разобраться с их сверкой в ЛК.

    2

    Как в 1С:Бухгалтерии 8 распределить аванс на ЕНС

    В 1С появился интерфейс, который поможет бухгалтерам контролировать распределение аванса на ЕНС между налогами и учетом очередности.

    84

    Записи вебинаров

    702
    Новые видео от экспертов каждый день
    Налоги, взносы, пошлины

    ФНС открыла раздел с доверенностями в личных кабинетах юрлиц и ИП

    Теперь предприниматели и компании смогут контролировать все выданные документы для работы с налоговой. В списке отразятся бумажные, электронные и машиночитаемые доверенности.

    76
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    1,4 тыс.

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Малый и средний бизнес

    За девять месяцев малый бизнес в сфере туризма получил льготные кредиты на 42 млрд рублей

    Больше 100 туристических компаний привлекли финансирование по программе «Малое и среднее предпринимательство». Деньги пойдут на строительство гостиниц, на комплектацию и ремонт номерного фонда.

    34
    Бесплатно с IT-компании

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

    IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
    17,7 тыс.
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    И вновь про ЕНС. Судебная практика по вопросам обеспечительных мер

    Обеспечительные меры суда, по налоговой проверке, не отменяют зачет налога по ЕНС, сальдо ЕНС формируется до даты принятия таких мер.

    18
    НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

    Экспедиторские услуги для компании из Казахстана облагаются НДС по ставке 0%

    В сделках по перевозкам грузов и организации этих перевозок (экспедиторские услуги) между компаниями стран ЕАЭС местом реализации для целей НДС будет страна исполнителя услуг.

    54

    Разборы законов

    1 046
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Налоговые проверки

    Истребование документов налоговой инспекцией. О чем надо помнить 

    Если ИФНС требует предоставить документы (информацию), то наверняка есть какие-то претензии по фактам, которые вскрылись в процессе автоматизированного анализа полученной налоговой информации.

    Истребование документов налоговой инспекцией. О чем надо помнить 
    102
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Регистрация медицинских организаций в ФРМР и ФРМО: как исполнять новые требования приказа Росздравнадзора №140

    Согласно новым положениям законодательства, теперь обязательным условием для медицинской деятельности является регистрация организации в ЕГИСЗ, а также в ее новых подсистемах — ФРМР и ФРМО. Нарушение обязанности и отсутствие в реестре является теперь стоп-фактором для получения медицинской лицензии.

    vecstock/freepik
    50

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип EasyDocs
    EasyDocs
    ЭДО в кадровом учете

    Единые требования к электронным документам. Что нужно знать кадровику

    Приказ Минтруда от 20.09.2022 № 578н о единых требованиях к электронным документам действует с 1 марта 2023 года. Он касается документов, у которых есть только электронный и нет бумажного варианта. Соответственно, следовать ему обязаны компании, которые работают в системах кадрового электронного документооборота (КЭДО).

    Единые требования к электронным документам. Что нужно знать кадровику
    18
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Какую сумму дивидендов я могу перечислить?

    Добрый день! Первый раз сталкиваюсь с данным вопросом, подскажите пожалуйста по вопросу перечисления дивидендов (ООО на УСН (доход-расход) дивиденды хотим перечислить директору, учредитель другое физ. лицо.

    3
    99

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Маркетплейсы

    «Тинькофф» объявил номинантов премии для участников рынка онлайн-торговли

    Маркетплейсы, онлайн-магазины, селлеры и отраслевые медиа будут бороться за звание победителей в шести номинациях и смогут получить премию Tinkoff eCommerce Awards.

    42
    Больничные

    Каждый пятый работодатель вместо больничного отправляет сотрудников на удаленку

    Сотрудники договариваются с начальством о переходе на удаленную работу во время простуды. Это позволяет им сохранить прежний уровень дохода, а работодателю не нарушать производственный процесс в условиях кадрового голода.

    1
    139

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Как увеличить доход бизнеса? 3 главных совета

    Из-за специфики различных сфер не существует универсальных инструкций, как повысить прибыль. Однако есть советы, которые сработают для бизнеса из любой отрасли.

    Как увеличить доход бизнеса? 3 главных совета
    28
    Логотип SmartConsulting
    SmartConsulting
    Маркетинг

    Как получать больше заявок с сайта? Способы повышения конверсии

    Большинство посетителей сайтов не совершают полезных, с точки зрения маркетинга, действий. Согласно исследованиям Forrester, 96% людей, которые заходят на сайт, не становятся клиентами. То есть, в среднем, только 4% пользователей веб-ресурса приносят реальную выгоду для бизнеса. Эти 4% — показатель конверсии посетителей сайта в покупателей.

    Как получать больше заявок с сайта? Способы повышения конверсии
    19

    Мини-курсы

    258
    Короткие видео на самые актуальные темы