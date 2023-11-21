Цифровой рубль начнут применять в бюджетных расходах

Минфин в 2024 году запустит пилотный проект по использованию цифровых рублей в бюджете.

Минфин и Центробанк договорились начать эксперимент по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов. Систему начнут тестировать в 2024 году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной] по вопросу использования цифрового рубля в бюджетном процессе. И договорились о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль, — сказал Антон Силуанов.

Недавно мы писали, что операции с цифровым рублем станут массовыми в 2025-2027 годах.

Центробанк будет отвечать за выпуск и обращение цифрового рубля, все операции с ним будут проходить на платформе ЦБ. Это должно гарантировать надежность и сохранность средств.