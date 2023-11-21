Цифровой рубль начнут применять в бюджетных расходах

Минфин и Центробанк договорились начать эксперимент по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов. Систему начнут тестировать в 2024 году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной] по вопросу использования цифрового рубля в бюджетном процессе. И договорились о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль, — сказал Антон Силуанов.
Недавно мы писали, что операции с цифровым рублем станут массовыми в 2025-2027 годах.
Центробанк будет отвечать за выпуск и обращение цифрового рубля, все операции с ним будут проходить на платформе ЦБ. Это должно гарантировать надежность и сохранность средств.
Комментарии4
Главный бухгалтер
Сахипзадовны [Набиуллиной]
итить-мандрить... да у неё отчество ещё матершиннее фамилии!
Ирина
До сих пор не могу понять в чём смысл этого цифрового рубля. Нет, селезёнкой чувствую, что какое-то набиуллово, но не пойму в чём.
ну так цифровой рубль - это как меченая купюра. в первую очередь прослеживаемость дс по бюджетным расходам
Ирина
И как это поможет проследить бюджетные расходы? Там же всё в обычных рублях "сходится до последней копейки", а почему не должно сходится в цифровых?