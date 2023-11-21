Минфин выступил против отмены НДС с авансов

В Минфин поступило предложение отменить НДС с авансов. Но эта идея не получила поддержки.

В письме от 23.10.2023 № 03-07-11/100342 Минфин сообщает, что отменять НДС с предоплаты – нецелесообразно.

Продавец должен заплатить НДС с аванса. Но в то же время можно принимать на вычет НДС с покупки товаров, даже если оплаты поставщику еще не было.

По мнению Минфина, НДС с предоплаты компенсируется суммами НДС, принятого к вычету по приобретенным, в том числе неоплаченным, товарам.

То есть, сейчас установлены равные условия в отношении уплаты и вычетов НДС, и вносить изменения в действующий порядок, отменять НДС с авансовых платежей, не нужно.

Ранее также Минфин отверг предложение ввести пониженную ставку НДС при расчетах по предоплате (письмо от 20.05.2021 № 03-07-14/38492).

Действующие правила по НДС Минфин хвалил в письме от 17.08.2022 № 03-07-14/80161: