Минфин выступил против отмены НДС с авансов

В письме от 23.10.2023 № 03-07-11/100342 Минфин сообщает, что отменять НДС с предоплаты – нецелесообразно.
Продавец должен заплатить НДС с аванса. Но в то же время можно принимать на вычет НДС с покупки товаров, даже если оплаты поставщику еще не было.
По мнению Минфина, НДС с предоплаты компенсируется суммами НДС, принятого к вычету по приобретенным, в том числе неоплаченным, товарам.
То есть, сейчас установлены равные условия в отношении уплаты и вычетов НДС, и вносить изменения в действующий порядок, отменять НДС с авансовых платежей, не нужно.
Ранее также Минфин отверг предложение ввести пониженную ставку НДС при расчетах по предоплате (письмо от 20.05.2021 № 03-07-14/38492).
Действующие правила по НДС Минфин хвалил в письме от 17.08.2022 № 03-07-14/80161:
они соблюдают баланс государственных и частных интересов;
они позволяют выстроить автоматизированный контроль за уплатой и возмещением НДС;
они гармонизированы с законодательствами других стран.
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