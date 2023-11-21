Как данные из отчета Озона отражать в доходах по УСН

После загрузки отчета Озона в 1С надо отфильтровать, где были фактически получены денежные средства за реализованный товар, а где получен аванс (товар еще не доставлен). Это нужно, чтобы посчитать налог по выручке, полученной от покупателей.

Оплату от покупателей можно учитывать с помощью 57 счета (переводы в пути). Фактически эти деньги еще не поступили на расчетный счет продавца, но надо учитывать их как доход в целях УСН.

Кроме того, возможно отражать такой доход в 1С документом «Записи книги доходов и расходов УСН», а когда поступит оплата от маркетплейса, то в выписке банка выбрать аналитический признак платежа «не учитывать в качестве налогового дохода».