Как данные из отчета Озона отражать в доходах по УСН

Оплату от покупателей можно учитывать с помощью 57 счета (переводы в пути). Фактически эти деньги еще не поступили на расчетный счет продавца, но надо учитывать их как доход в целях УСН.
Кроме того, возможно отражать такой доход в 1С документом «Записи книги доходов и расходов УСН», а когда поступит оплата от маркетплейса, то в выписке банка выбрать аналитический признак платежа «не учитывать в качестве налогового дохода».
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