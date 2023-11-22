Без копии контракта доказать НДС 0% при экспорте не получится и придется платить 20%

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.08.2023 № 03-07-13/1/80241.
Ситуация такая: идет вывоз товара из РФ в страну ЕАЭС. У компании-перевозчика «А» контракт с фирмой «Б», которая сама не осуществляет внешнеэкономическую сделку с перевозимыми товарами. Конечный заказчик – компания «В».
Поэтому фирме «А» для НДС 0% нужна еще копия контракта фирмы «Б» с ее заказчиком фирмой «В».
Но фирма «Б» не дает копию контракта, мотивируя это коммерческой тайной.
Что же делать фирме «А»? Платить НДС по ставке 20%, отвечает Минфин.
Раз нет копии контракта, то ставка 0% будет не подтверждена. А значит надо применять ставку 20%.
Как подтвердить ставку 0% при экспорте
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