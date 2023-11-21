🎪 Культурная программа для контрагентов не входит в представительские расходы

Партнеров по бизнесу можно кормить, уменьшая базу по налогу на прибыль, но нельзя приглашать в театр.

В состав прочих расходов по налогу на прибыль можно включать представительские расходы (не более 4% от годового ФОТ).

Но не всякие расходы, которые компания считает представительскими, по нормам НК РФ являются таковыми.

Разъяснение дает Минфин в письме от 30.10.2023 № 03-03-06/1/103183.

Представительские расходы – это расходы на официальный прием и обслуживание: представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания взаимного сотрудничества ;

участников, прибывших на заседание совета директоров (правления) или иного руководящего органа организации.

К представительским расходам относятся расходы:

на проведение завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия;

транспортное обеспечение доставки;

буфетное обслуживание во время переговоров;

оплата услуг переводчиков.

Расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний не относятся к представительским.

Поэтому нельзя относить к представительским расходы на культурную программу в виде посещения театров, концертов, музеев, экскурсий.

Кроме того, к представительским расходам нельзя относить расходы на официальный прием лиц, которые не участвуют в заседании совета директоров и в бизнес-переговорах.