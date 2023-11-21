Глава ФНС заявил о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях

ФНС нашла схему уклонения от налогов на рынках табака и пива, пишет РБК.
«У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты и т.д. Мы работаем в том числе с потоками данных по поставкам табачного сырья и прекрасно понимаем, сколько из сырья должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход официально изготавливаемой продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — сказал Егоров.
Выявить такую схему не самое сложное, говорит глава ФНС. «Но это игра в кошки-мышки. Мы знаем схему, вопрос — сколько она проработает», — указал он.
Ранее стало известно, что на территории Российской Федерации появится возможность приобретать алкогольную продукцию и табачные изделия без предъявления паспорта. Подтвердить возраст можно будет с помощью биометрии.
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