Взять кредит и не погрязнуть в долгах. 6 советов

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Рассчитайте, какой кредит вам по силам

Оцените финансовые возможности до того, как брать на себя долговые обязательства. Рассчитайте комфортный для себя ежемесячный платеж и ни в коем случае не выходите за эту сумму при оформлении кредита.

Проведите ревизию имеющихся кредитов

При наличии уже имеющихся кредитов важно провести их ревизию и выписать: какие суммы и под какой процент взяты, узнать размер переплаты по этим кредитам.

Вам может помочь рефинансирование, когда новый кредит заменяет имеющиеся, при этом сумма платежа может быть снижена, да и процент по новому кредиту, как правило, ниже.

Платите по кредитам вовремя

Важный аспект при погашении долгов — своевременность. В противном случае долг будет становиться только больше, а еще из-за просроченных платежей понижается персональный кредитный рейтинг.

Погашайте кредиты досрочно

Чтобы быстрее рассчитаться с банком, можно составить план по досрочному погашению кредита. При внесении суммы для досрочного погашения можно выбрать — уменьшить ежемесячный платеж или срок кредита, выбирайте первое.

Вы сможете постепенно снижать сумму долгам и увеличивать сумму платежей по досрочному погашению кредита.

Распределяйте бюджет на выплату кредитов, чтобы не копилось задолженностей

Чтобы не копилась задолженность по кредитам, при планировании бюджета в приоритетном порядке следует учитывать платежи по долгам, затем другие обязательные расходы. Это значит, что вам стоит прямо на листочке проранжировать ваши расходы по степени важности и выделить те, которые являются обязательными в любом случае — это кредитные платежи, коммуналка, плата за обучение ребенка и т.п. Передвигать такие оплаты никуда нельзя.

Обдумайте план на случай «что-то пошло не так»

Если не получится обслуживать кредит, с какими жизненными планами придется расстаться, какую собственность можно будет продать, какие долги реструктурировать.

В идеале у вас должна быть финансовая подушка безопасности — вклад на сумму, соответствующую вашим обычным тратам (включая кредитные платежи) на два месяца. Если случится форс-мажор, будет время для маневра.

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