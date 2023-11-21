Взять кредит и не погрязнуть в долгах. 6 советов

Рассчитайте, какой кредит вам по силам
Оцените финансовые возможности до того, как брать на себя долговые обязательства. Рассчитайте комфортный для себя ежемесячный платеж и ни в коем случае не выходите за эту сумму при оформлении кредита.
Проведите ревизию имеющихся кредитов
При наличии уже имеющихся кредитов важно провести их ревизию и выписать: какие суммы и под какой процент взяты, узнать размер переплаты по этим кредитам.
Вам может помочь рефинансирование, когда новый кредит заменяет имеющиеся, при этом сумма платежа может быть снижена, да и процент по новому кредиту, как правило, ниже.
Платите по кредитам вовремя
Важный аспект при погашении долгов — своевременность. В противном случае долг будет становиться только больше, а еще из-за просроченных платежей понижается персональный кредитный рейтинг.
Погашайте кредиты досрочно
Чтобы быстрее рассчитаться с банком, можно составить план по досрочному погашению кредита. При внесении суммы для досрочного погашения можно выбрать — уменьшить ежемесячный платеж или срок кредита, выбирайте первое.
Вы сможете постепенно снижать сумму долгам и увеличивать сумму платежей по досрочному погашению кредита.
Распределяйте бюджет на выплату кредитов, чтобы не копилось задолженностей
Чтобы не копилась задолженность по кредитам, при планировании бюджета в приоритетном порядке следует учитывать платежи по долгам, затем другие обязательные расходы. Это значит, что вам стоит прямо на листочке проранжировать ваши расходы по степени важности и выделить те, которые являются обязательными в любом случае — это кредитные платежи, коммуналка, плата за обучение ребенка и т.п. Передвигать такие оплаты никуда нельзя.
Обдумайте план на случай «что-то пошло не так»
Если не получится обслуживать кредит, с какими жизненными планами придется расстаться, какую собственность можно будет продать, какие долги реструктурировать.
В идеале у вас должна быть финансовая подушка безопасности — вклад на сумму, соответствующую вашим обычным тратам (включая кредитные платежи) на два месяца. Если случится форс-мажор, будет время для маневра.
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Как увеличить шансы на одобрение;
Как исправить кредитную историю;
Какие тенденции рынка по финансированию бизнеса появились в последнее время;
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Что такое краудлендинг. Мифы и реальность;
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