Глава ФНС: с блогерами проходили обычные проверки

Блогеры, которые нарушили налоговое законодательство и сдали уточненные декларации, продолжают работать дальше.

Глава ФНС Даниил Егоров в интервью «РБК» заявил, что блогеров проверяли так же, как и любых других налогоплательщиков.

В случае с блогерами проходили обычные проверки, которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов. Это не самые крупные отрасли. Было два-три кейса с неуплатой налогов. И те, кто «уточнился», прекрасно работают дальше, — сказал Егоров.

По его мнению, блогеры очень быстро выросли, причем без применения классических бизнес-моделей с отделом кадров, юристами и бухгалтерией.

Многие изначально работали без нарушения налогового законодательства, но есть и те, кто сознательно искажал налоговую базу.

Недавно мы писали, что налоговики назначили блогеру Елене Блиновской еще одну проверку бизнеса за 2022 год. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей.

В начале ноября был задержан блогер Аяз Шабутдинов, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с образовательными курсами.