ФНС заблокирует активы бизнеса на время проверки

Налоговой разрешили накладывать обеспечительные меры в 2024-2026 годах на основные средства бизнеса в период проверки. Глава ФНС считает, что работе предпринимателей ничего не угрожает: они смогут распоряжаться деньгами, но им запрещено продавать средства производства.

Минфин включил в «Основные направления бюджетной и налоговой политики» на 2024-2026 годы право ФНС блокировать активы бизнеса в качестве предварительных обеспечительных мер на время проверки. Это подтвердил глава налоговой службы Даниил Егоров в интервью «РБК».

Сейчас из-за действий недобросовестных бизнесменов налогом не облагается до 50 млрд рублей.

50 млрд рублей — это немаленькие деньги. Значит, нужен инструмент ретроспективного условного государственного залога. Это обеспечительная мера для предотвращения вывода имущества — основных средств. При этом бизнес работает так же, как работал, — сказал Даниил Егоров.

Обеспечительные меры затронут основные средства бизнеса. По мнению главы ФНС, это не может остановить работу предпринимателей, поскольку они могут пользоваться средствами, но им нельзя продавать средства производства.

Если несколько лет назад мы сначала открывали проверку, а потом разбирались, что происходит в компании, то теперь мы открываем, если у нас есть для этого мотив, то есть по системе риска есть существенные нарушения. Очевидно, что неуместно говорить о поголовном налоговом терроре, когда мы выходим с проверками, — заявил Егоров.

За девять месяцев 2022 года ФНС провела 8 тыс. проверок, в этом году — было только 4 тыс. выездных.