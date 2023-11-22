Утилизационный сбор

Иностранную электронику хотят обложить утилизационным сбором

Новую заградительную меру примут для того, чтобы поддержать отечественных производителей и помочь им конкурировать с иностранными брендами.
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В конце 2024 года власти могут ввести утилизационный сбор для импортных планшетов, смартфонов и видеокамер. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Минпромторг.

Планируется, что утильсбор для электроники будет работать по тому же принципу, что и для иностранных автомобилей.

Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Но для отечественного существенно ниже импортных аналогов, — сказал руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов.

Такое решение принесет в бюджет дополнительные средства, которые направят на поддержку отечественных производителей. Также это поможет расчистить рынок от иностранных конкурентов.

Недавно мы писали, что из-за экологического сбора упаковка подорожает на 0,5%. Эти расходы производители включат в стоимость продуктов питания, одежды и текстиля.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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