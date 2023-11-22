Егоров раскрыл масштаб теневых «площадок» по возврату НДС

Ситуации, когда налогоплательщики «сами себе конструируют ремесленным методом схему по НДС», стали редкостью, а нелегальная деятельность по возмещению этого налога сейчас сосредоточена вокруг специализированных теневых «площадок». Потенциально в зоне риска — до 1% всех вычетов по НДС, заявил Даниил Егоров РБК.

По его словам, в этих площадках выделяются «и роли, и модели поведения, и распределенный труд в обслуживании этой схемы», поэтому для противодействия им «нужны более сложные инструменты». Для обнаружения сомнительных операций по НДС налоговая использует систему АСК НДС, которая в автоматическом режиме отслеживает цепочку НДС, выявляя «налоговый разрыв» — несоответствие в данных из книг покупок и продаж у контрагентов.

«Сегодня мы работаем с условно контролируемой суммой рисков по налогу на добавленную стоимость за счет информационной системы. Это примерно до 1% от всех вычетов по стране. В процентном отношении немного, но с точки зрения абсолютных сумм это серьезно. Те технологии, которые мы сейчас внедряем, помогут сжать этот риск еще больше», — рассказал глава ФНС.

По данным ФНС, в 2021 году были оформлены незаконные налоговые вычеты по НДС на сумму около 1 трлн руб.