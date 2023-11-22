Как налоговики выбирают компании для проверок: под прицелом плательщики НДС

Глава ФНС Даниил Егоров в интервью «РБК» рассказал, как налоговая отбирает компании для проведения детального анализа.
Чаще всего под внимание налоговиков попадают плательщики НДС. В этом секторе есть проблема с получением выгоды по вычетам.
Если кто-то пользуется схемой по НДС, логично предположить, что он будет сразу пользоваться схемой по налогу на прибыль. Далее, есть риск, что заработная плата будет идти через неучтенные средства. Значит, надо наблюдать, нет ли аномалий в зарплате, которые создают риски для НДФЛ и для страховых взносов, — рассказал Даниил Егоров.
Также он добавил, что контрольные мероприятия среди всех компаний провести невозможно, иногда бывает достаточно нескольких громких дел, чтобы остальные поняли: с ними такое тоже может произойти.
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