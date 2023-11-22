Инвестиции

В 2024 году инвесторам запретят покупать иностранные бумаги на ИИС

Чтобы инвесторы реже сталкивались с рисками блокировки активов со стороны недружественных стран, Минфин собирается запретить покупать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальный инвестиционный счет.
37

Минфин намерен запретить инвесторам приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Об этом сказано в проекте постановления правительства.

В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны государств, совершающих недружественные действия в отношении России, стимулирование приобретения российскими гражданами иностранных финансовых инструментов представляется нецелесообразным, — сказано в пояснительной записке.

Если постановление примут, то оно вступит в силу с 1 января 2024 года.

Недавно мы писали, что Госдума приняла законопроект о введении ИИС-3 с 2024 года. Новый инвестиционный счет позволит получать сразу несколько налоговых привилегий: вычет 13% от годовой суммы пополнения, а также освобождение от налога на доход от вложений, но не больше 30 млн рублей.

Комментарии

1
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 47 минут назад

    А продавать эти иностранные ценные бумаги в 2024 году можно будет? Или выводить с ИИС хотя бы  в виде бумажных рулонов чтобы подтереться можно было?   

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Кредитование

Центробанк обязал агентства раскрывать присвоенные рейтинги компаний

Рейтинг будут публиковать независимо от того, согласна ли компания с такой оценкой или нет. По мнению ЦБ, это обеспечит прозрачность работы рейтинговых агентств.

7
Отчетность в СФР

❗ При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1

Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

5
227

Мини-курсы

260
Короткие видео на самые актуальные темы
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Как переехать во Францию в 2023-2024 году. Основные визы, основания для ВНЖ, инвестиции и гражданство

В этой статье мы расскажем о ключевых основаниях для ВНЖ, вариантах инвестиций и возможностях получения гражданства в 2023-2024 годах.

Как переехать во Францию в 2023-2024 году. Основные визы, основания для ВНЖ, инвестиции и гражданство
5
Налоговые проверки

Как налоговики выбирают компании для проверок: под прицелом плательщики НДС

В первую очередь инспекторы следят за плательщиками НДС. Они проверяют, пользуется ли бизнес схемами для необоснованного получения вычетов. Если да, то есть риск, что схемные операции найдут и по налогу на прибыль.

45

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Ортикон Групп
Ортикон Групп
Аренда

Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора

ФСБУ 25/2018 не учитывает ситуации, когда объектом аренды для целей бухгалтерского учета признают не весь объект договора, а только его часть. Чтобы разделить арендный и неарендный компоненты, организация должна следовать положениям международного стандарта МСФО (IFRS) 16. Разбираемся, как определять и классифицировать такие компоненты в договоре лизинга.

Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора
21
УСН

Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2024 год

Лимиты дохода по УСН в 2024 году повысят в 1,329 раза.

53

Консультации

Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
Маркетплейсы

Как в бухучете провести регистрационный взнос за активацию личного кабинета на маркетплейсе

В Вайлдбериз регистрационный взнос – это невозвратный платеж за активацию личного кабинета продавца. Он был введен в целях защиты от мошенничества. Никаких документов на него вам не дадут.

18
Логотип СберРешения
СберРешения
Трудовое право

Трудовой договор: требования к заключению и содержанию

Трудовой договор с сотрудником регулирует рабочие отношения между сторонами. Он должен включать все моменты, которые касаются условий труда, обязанностей и полномочий, ответственности. Если в договоре не будет хотя бы одного обязательного пункта, это приведет к нарушению правил трудового законодательства. Расскажем, какие сведения  должен содержать трудовой договор, а какие условия в него лучше не включать.

Трудовой договор: требования к заключению и содержанию
60

Разборы законов

1 049
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Инспекторы требуют уточненку, что делать?

Здравствуйте,  друзья нужна помощь, советом, мнением. Такая ситуация ИП на УСН 15% за 2022 год показал в декларации убыток прошлых лет но указал этот убыток в графе неправильной не там где убыток, а в общих расходах 1 января 22г.

4
Бесплатно с Наличные деньги

Ограничения расходования выручки: на что можно тратить наличку. Мини-курс

Разбираемся в ограничениях расходования выручки: на что можно тратить наличку.

Ограничения расходования выручки: на что можно тратить наличку. Мини-курс
12
Маркетплейсы

Покупатели не могут найти товары на Wildberries

У маркетплейса произошел сбой с поисковыми запросами. Пользователи при попытке найти нужный товар встречают сообщение о том, что их нет.

79
ВЭД

Бизнес могут заставить отчитываться в ФНС о движении средств на иностранных счетах

В условиях ограниченного обмена информацией с зарубежными странами компании и ИП обяжут готовить отчеты по активам и средствам, которые хранятся на иностранных счетах.

47

Профессиональная
переподготовка

5 Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Ведение бизнеса

«Черная пятница» на Платформе ОФД: скидка 30% до 1 декабря

Акция на ОФД! «Платформа ОФД» в рамках «черной пятницы» дарит скидку 30% на сервис оператора фискальных данных.

Иллюстрация: freepik/freepik
30
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Общество

Судебные иски обманутых учеников Аяза Шабутдинова

За последние 3 года против Аяза Шабутдинова недовольные ученики подали 94 судебных иска за обучение сомнительного качества.

4
81

Записи вебинаров

695
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какой статус КБК указывать при закрытии ИП в Москве

Подскажите, пожалуйста. КБК гос. пошлины при закрытии ИП в 2023 году в Москве? При условии, что ИП лично отвезёт заявление в 46 ИФНС. И какой статус 01 или 02?

13
Логотип Клерк
Клерк
Финансовый анализ

Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять. Урок для бухгалтера

Что нужно строить бизнесу в первую очередь: финансовую модель или бюджет? В чем разница? Разберем в коротком уроке.

Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять. Урок для бухгалтера
1
989

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

В 2024 году инвесторам запретят покупать иностранные бумаги на ИИС

Чтобы инвесторы реже сталкивались с рисками блокировки активов со стороны недружественных стран, Минфин собирается запретить покупать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальный инвестиционный счет.

1
37
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
УСН

Как правильно вести книгу учета доходов и расходов

Книга учета доходов и расходов, или КУДиР — это налоговый регистр, который ведут некоторые организации и ИП. Рассказываем, по какой форме сдавать, сколько хранить и как заполнять книгу на разных налоговых режимах.

Как правильно вести книгу учета доходов и расходов
46

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ПСН

📌 Как перейти с ПСН на УСН: таблица для разных ситуаций

Часто у ИП возникает вопрос по переходу с патента на упрощенку. Если речь идет о переходе в середине года, то такое возможно только в том случае, если ранее ИП уже подавал уведомление о переходе на УСН. При этом переход с ПСН на УСН может быть как добровольным, так и принудительным.

80
Обзор сервисов для бухгалтеров

Сервис организации поездок Trivio примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Представители компании расскажут, как организовать деловые поездки, командировки с минимальными расходами денег и времени.

30

Календарь вебинаров

28
Лучшие спикеры, новый каждый день