В 2024 году инвесторам запретят покупать иностранные бумаги на ИИС

Чтобы инвесторы реже сталкивались с рисками блокировки активов со стороны недружественных стран, Минфин собирается запретить покупать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальный инвестиционный счет.

Минфин намерен запретить инвесторам приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Об этом сказано в проекте постановления правительства.

В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны государств, совершающих недружественные действия в отношении России, стимулирование приобретения российскими гражданами иностранных финансовых инструментов представляется нецелесообразным, — сказано в пояснительной записке.

Если постановление примут, то оно вступит в силу с 1 января 2024 года.

Недавно мы писали, что Госдума приняла законопроект о введении ИИС-3 с 2024 года. Новый инвестиционный счет позволит получать сразу несколько налоговых привилегий: вычет 13% от годовой суммы пополнения, а также освобождение от налога на доход от вложений, но не больше 30 млн рублей.