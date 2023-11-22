В 2024 году инвесторам запретят покупать иностранные бумаги на ИИС

Минфин намерен запретить инвесторам приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Об этом сказано в проекте постановления правительства.
В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны государств, совершающих недружественные действия в отношении России, стимулирование приобретения российскими гражданами иностранных финансовых инструментов представляется нецелесообразным, — сказано в пояснительной записке.
Если постановление примут, то оно вступит в силу с 1 января 2024 года.
Недавно мы писали, что Госдума приняла законопроект о введении ИИС-3 с 2024 года. Новый инвестиционный счет позволит получать сразу несколько налоговых привилегий: вычет 13% от годовой суммы пополнения, а также освобождение от налога на доход от вложений, но не больше 30 млн рублей.
Комментарии1
А продавать эти иностранные ценные бумаги в 2024 году можно будет? Или выводить с ИИС хотя бы в виде бумажных рулонов чтобы подтереться можно было?