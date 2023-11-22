Как в бухучете провести регистрационный взнос за активацию личного кабинета на маркетплейсе

Оплатить данный взнос можно только по банковским реквизитам и с расчетного счета, который был указан в личном кабинете.
Закрывающих документов на этот платеж маркетплейс не дает. Не ищите их в личном кабинете ВБ. Оплата происходит на основании договора-оферты.
Этот безвозвратный регистрационный взнос в бухучете надо списать на расходы.
Проводки будут такие:
Д76 – К51 = 10 000 – оплачен регистрационный взнос;
Д91 – К76 = 10 000 – регистрационный взнос отнесен на внереализационные расходы.
Хотите все знать о налоговом и бухгалтерском учете на маркетплейсах и зарабатывать на этом?
Начните обучение на курсе «Бухгалтер маркетплейса» уже сейчас!
Сейчас курс можно приобрети со скидкой 61%, всего за 9 900 рублей.
После курса получите официальное удостоверение о повышении квалификации, внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Комментарии