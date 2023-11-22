Как в бухучете провести регистрационный взнос за активацию личного кабинета на маркетплейсе

В Вайлдбериз регистрационный взнос – это невозвратный платеж за активацию личного кабинета продавца. Он был введен в целях защиты от мошенничества. Никаких документов на него вам не дадут.

Оплатить данный взнос можно только по банковским реквизитам и с расчетного счета, который был указан в личном кабинете.

Закрывающих документов на этот платеж маркетплейс не дает. Не ищите их в личном кабинете ВБ. Оплата происходит на основании договора-оферты.

Этот безвозвратный регистрационный взнос в бухучете надо списать на расходы.

Проводки будут такие:

Д76 – К51 = 10 000 – оплачен регистрационный взнос;

Д91 – К76 = 10 000 – регистрационный взнос отнесен на внереализационные расходы.