Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2024 год

Опубликован приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730 с коэффициентами-дефляторами на 2024 год.
Коэффициенты такие:
для НДФЛ – 2,4;
для НДД – 1,284;
для ПСН – 1,058;
для УСН – 1,329;
для торгового сбора — 1,828.
Что изменится в налогах из-за новых коэффициентов, мы рассказывали тут.
В частности, в 2024 году предел доходов для применения УСН составит:
199,35 млн рублей – для стандартных ставок УСН;
265,8 млн рублей – для повышенных ставок УСН;
149,51 млн рублей – для перехода на УСН.
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