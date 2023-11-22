Убыток от продажи основных средств с завышенной стоимостью признают нулевым

По основным средства, которые относятся к высокотехнологичному оборудованию, первоначальную стоимость можно завышать в 1,5 раза. Но такой способ учета этих ОС должен быть заложен в учетной политике компании.

Разъяснение дает Минфин в письме от 31.10.2023 № 03-03-06/1/103773.

При этом такое оборудование должно входить в перечень.

Речь идет об имуществе стоимостью более 100 тыс. рублей.

При реализации ОС компания уменьшает доход от сделки на остаточную стоимость этого ОС (первоначальная стоимость минус амортизация). Если продали дешевле, чем остаточная стоимость, будет убыток. Он уменьшает прибыль от основной деятельности.

Но это правило не касается ОС из сферы высоких технологий, которые ранее были учтены с коэффициентом 1,5.

По ним убыток (если он есть) признается равным нулю.

Комментарий главного редактора «Клерка» Перечень высокотехнологичного оборудования, которое можно учитывать с коэффициентом 1,5, утвержден распоряжением Правительства от 20.07.2023 № 1937-р. Сама норма про завышенные расходы на такие ОС заработала с 1 января 2023 года, но перечень утвердили только в июле. Поэтому пользоваться этой льготой можно только по ОС, введенным в эксплуатацию с 21.07.2023. Об этом Минфин сообщал в письме от 08.08.2023 № 03-03-06/1/74309.

Кстати, ОС из сферы высоких технологий надо помечать кодом в декларации по налогу на прибыль. ФНС обещала выпустить письмо, где будет озвучен этот код.