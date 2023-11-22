Если в командировке сотрудник пользуется VIP-залом аэропорта, надо начислять страховые взносы

Об этом говорит Минфин в письме от 11.10.2023 № 03-15-05/96511.
Не облагаются страховыми взносами такие расходы на командировочных (статья 422 НК):
суточные;
расходы на проезд;
расходы на провоз багажа;
сборы за услуги аэропортов;
комиссионные сборы;
расходы по найму жилого помещения;
расходы по оплате услуг связи;
расходы по получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта;
расходы на получение виз;
расходы по обмену наличной валюты.
Услуги аэропорта по обслуживанию в VIP-зале не входят в этот перечень. Поэтому это будет доходом командированного сотрудника, облагаемым страховыми взносами.
Ранее ФНС разъясняла, что завтрак в гостинице во время командировки облагается НДФЛ (письмо от 03.04.2023 № БС-3-11/4624@).
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