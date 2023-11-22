Если в командировке сотрудник пользуется VIP-залом аэропорта, надо начислять страховые взносы

Лучшие облигации от аналитиков ВТБ. Или не лучшие?

Приятно, что аналитики заботятся об инвесторах и стараются выбрать лучшее, что есть на долговом рынке. Но так ли и для всех ли хороши их советы? Проверим, что они приготовили. Список позиционируется как самый топовый топ на данный момент, когда ключевая ставка ЦБ высокая. На самом деле — выбор если не спорный, то не для всех и не самый топовый топ.