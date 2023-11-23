Российские банки заработают рекордную прибыль в 2023 году

После непростого 2022 года банковский сектор в России демонстрирует стремительное восстановление, а его прибыль за первые девять месяцев 2023 г. превысила показатель всего рекордного 2021 года, сообщили «Ведомости».

Кроме того, стоит отметить, что в течение девяти месяцев 2023 г. банковский сектор стал свидетелем достаточно высокого темпа роста корпоративных кредитов: ежемесячно он прирастал к предыдущему месяцу в вышеупомянутом периоде в диапазоне 1,5–2%.

Чистая прибыль российских банков в 2023 году может составить рекордные 2,6 трлн руб. Исторический максимум может быть обновлен, несмотря на резкий рост ключевой ставки, считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

ЦБ, в свою очередь, не стал продлевать для банков ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году. Регулятор отметил наличие у них достаточной финансовой устойчивости, с учетом которой дальнейшее применение мер поддержки снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками.