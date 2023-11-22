Бухгалтеры

3 декабря состоится Юбилейная Всероссийская юридическая онлайн-викторина. «Клерк» уже подготовил каверзный вопрос про УСН. Сможете ответить?

Принять участие онлайн сможет любой желающий. Тот, кто больше всего наберет правильных ответов, получит ценные подарки.
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Ассоциация юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству в пятый раз проводит Всероссийскую юридическую онлайн викторину. Она состоится 3 декабря в 12:00 мск!

На первый юбилей викторины Ассоциация анонсировала сразу 10 призовых мест. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в тесте, получат в подарок полезные для работы электронные устройства.

Среди призов: планшет, смартфон, смарт-часы, беспроводные наушники и HDD диски.

Викторина состоит из 30 вопросов направленных на проверку знаний из разных отраслей права.  На прохождение викторины участникам будет отведено 40 минут.

В составлении вопросов приняли участие эксперты юридического сообщества, представители органов власти и руководители крупных правовых порталов и каналов, таких как Праворуб, «Клерк», «Делаем бизнес вместе», «Закон и право» и другие.

Мы придумали для вас каверзный вопрос про УСН, попробуйте ответить!

Викторина бесплатна, участвовать могут все желающие из любого региона. Подробная информация и регистрация на сайте.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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