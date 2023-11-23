Компаниям придется платить пени в период моратория — решение Верховного суда

Неустойку и пени нельзя начислять только по долгам, которые возникли до введения моратория. По всем поздним задолженностям придется заплатить в обычном порядке.

Верховный суд рассмотрел дело о взыскании пеней во время действия моратория. Об этом пишет портал «Право.ру».

Коммунальное предприятие не оплатило электроэнергию из-за чего с него взыскали долги и неустойку. Суды отменили взыскания, поскольку на момент образования долга действовал мораторий на банкротство. Он освобождал от неустоек в том числе за поставки коммунальных ресурсов и услуг. Верховный суд пересмотрел эти решения.

В период моратория неустойку не начисляют только на требования, которые возникли до его введения.

У предприятия долг образовалсяв апреле 2022 года, после введения моратория. Это значит, что неустойку нужно рассчитывать и взыскивать в обычном порядке без исключения мораторного периода.