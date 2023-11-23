😡 Скандал вокруг больничных ИП: выплаты беременным отменять не будут

Эти новые правила от Минтруда мы разбирали здесь.
Речь идет о добровольном страховании. По проекту право на больничные получают не только ИП, но и самозанятые.
Платить надо примерно 1,2 тыс. в месяц, а через 6 месяцев появится право на пособие из расчета 2 МРОТ в месяц.
Но страхование по беременности и родам в эту программу не входит. А аборты входят.
Этот факт особенно возмутил бизнесменов. В ходе общественного обсуждения проекта люди выразили свое недовольство. Проект даже называли преступным и деструктивным, так как он наносит вред демографии.
«Женщины должны быть защищены государством при любой работе, если речь идет о беременности и детях», – пишут участники обсуждения.
Всего на проект поступило 26 отзывов и все как один – отрицательные.
Все поступившие предложения и гневные отклики были учтены. Минтруд от этого проекта отказался и обещает разработать новый проект.
Пока не ввели новые правила по больничным ИП, продолжают действовать старые.
ИП могут до конца 2023 года зарегистрироваться добровольцами, уплатить взносы 5,6 тыс. руб. и в 2024 году получать больничные и пособие по беременности (89,5 тыс. рублей).
Эти действующие правила мы разбирали здесь.
Комментарии1
"Координально", говорите, противоположный подход? Какая прелесть