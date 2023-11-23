😡 Скандал вокруг больничных ИП: выплаты беременным отменять не будут

Ранее Минтруд разработал новые правила по больничным для ИП, по которым оплаты декретных не будет. Но поднялась волна возмущения и от дальнейшей разработки этого проекта отказались.

Эти новые правила от Минтруда мы разбирали здесь.

Речь идет о добровольном страховании. По проекту право на больничные получают не только ИП, но и самозанятые.

Платить надо примерно 1,2 тыс. в месяц, а через 6 месяцев появится право на пособие из расчета 2 МРОТ в месяц.

Но страхование по беременности и родам в эту программу не входит. А аборты входят.

Этот факт особенно возмутил бизнесменов. В ходе общественного обсуждения проекта люди выразили свое недовольство. Проект даже называли преступным и деструктивным, так как он наносит вред демографии.

«Женщины должны быть защищены государством при любой работе, если речь идет о беременности и детях», – пишут участники обсуждения.

Всего на проект поступило 26 отзывов и все как один – отрицательные.

Все поступившие предложения и гневные отклики были учтены. Минтруд от этого проекта отказался и обещает разработать новый проект.

Пока не ввели новые правила по больничным ИП, продолжают действовать старые.

ИП могут до конца 2023 года зарегистрироваться добровольцами, уплатить взносы 5,6 тыс. руб. и в 2024 году получать больничные и пособие по беременности (89,5 тыс. рублей).

Эти действующие правила мы разбирали здесь.