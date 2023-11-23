Воинский учет: что делать, если не встали на учет до 1 октября

Военкоматы продолжают принимать документы и после 1 октября, а работодателей смогут оштрафовать только после проведения проверки. Еще есть время подать информацию и не получить штраф.

1 октября — это не последняя дата подачи сведений о сотрудниках, которые подлежат воинскому учету. Военкоматы продолжают принимать документы и после этой даты.

Административная ответственность грозит компаниям не за отсутствие воинского учета в целом, а за неисполнение конкретных обязанностей.

Например, вы не отправили сведения о приеме или увольнении сотрудника.Но факт нарушения могут выявить только в ходе проверки.

Это значит, что вы можете успеть подать все документы и избежать ответственности.

Что надо сделать? Прежде всего обратиться в военкомат по месту регистрации компании, узнать, какие документы и отчеты надо сдать до конца года.

Вам точно понадобятся: приказ об организации воинского учета, план работы и распоряжение руководителя о назначении ответственных лиц.