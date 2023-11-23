Воинский учет: что делать, если не встали на учет до 1 октября

1 октября — это не последняя дата подачи сведений о сотрудниках, которые подлежат воинскому учету. Военкоматы продолжают принимать документы и после этой даты.
Административная ответственность грозит компаниям не за отсутствие воинского учета в целом, а за неисполнение конкретных обязанностей.
Например, вы не отправили сведения о приеме или увольнении сотрудника.Но факт нарушения могут выявить только в ходе проверки.
Это значит, что вы можете успеть подать все документы и избежать ответственности.
Что надо сделать? Прежде всего обратиться в военкомат по месту регистрации компании, узнать, какие документы и отчеты надо сдать до конца года.
Вам точно понадобятся: приказ об организации воинского учета, план работы и распоряжение руководителя о назначении ответственных лиц.
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