Путин: доля иностранных марок на российском рынке сокращается

Президент Владимир Путин заявил, что на российском рынке появилось рекордное число отечественных брендов. Об этом пишет «ТАСС».
За прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов, доля иностранных марок сокращается, — сказал Владимир Путин.
Также президент предложил разработать новые меры поддержки российских брендов.
Недавно мы писали, что российские компании стали чаще регистрировать товарные знаки. В 2022 году компании подали 90 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков.
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