Путин: доля иностранных марок на российском рынке сокращается

Форма ЕФС-1. Как заполнить и сдать сведения о договоре ГПХ с физлицом

ЕФС-1 — новая форма отчетности, которую сдают все работодатели по наемным сотрудникам, в том числе и по физлицам по договорам ГПХ. Разберем, как заполнить и сдать этот отчет по договорам ГПХ с физлицом.