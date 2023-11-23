Экономика России

Путин: доля иностранных марок на российском рынке сокращается

На российском рынке стало больше брендов отечественных компаний, тогда как процент зарубежных марок сокращается.
28

Президент Владимир Путин заявил, что на российском рынке появилось рекордное число отечественных брендов. Об этом пишет «ТАСС».

За прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов, доля иностранных марок сокращается, — сказал Владимир Путин.

Также президент предложил разработать новые меры поддержки российских брендов.

Недавно мы писали, что российские компании стали чаще регистрировать товарные знаки. В 2022 году компании подали 90 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Отпуска

    Матвиенко предложила главе Минфина взять короткий отпуск

    Матвиенко после принятия федерального бюджета предложила Силуанову «пару дней передохнуть».

    45
    Экономика России

    Проживание в гостиницах подорожало на 8-14%

    Стоимость проживания в премиальных отелях выросла на 14%, а в бюджетных на 8-11%.

    1
    44

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Экономика России

    Путин: доля иностранных марок на российском рынке сокращается

    На российском рынке стало больше брендов отечественных компаний, тогда как процент зарубежных марок сокращается.

    28
    Сальдо ЕНС

    Если у вас нет личного кабинета, электронный акт сверки по ЕНП можно получить по ТКС

    Налогоплательщики имеют право на сверку по ЕНП. Необходимые документы для этого утверждает ФНС.

    28

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    «Клерк» заключил соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Союз бухгалтеров

    Теперь мы вместе будем решать сложные вопросы: направлять запросы в Минфин, ФНС, Роструд и иные ведомства, добиваясь ответов, на реально волнующие бухгалтеров вопросы. А также будем освещать вопросы, поднятые ассоциацией у нас на портале.

    7
    106
    Налоги, взносы, пошлины

    Компаниям вернут налоговые льготы по международным договорам

    Компаниям разрешат применять налоговые льготы, которые раньше были в соглашении об избежании двойного налогообложения.

    43

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Самозанятые

    Налоговики не имеют права отказывать самозанятому в снятии с учета

    Если самозанятый решит свернуть свой бизнес и сняться с учета, он может сделать это без проблем, в том числе – через приложение «Мой налог».

    38
    Бесплатно с ПСН

    Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году

    Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

    Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
    50

    Записи вебинаров

    690
    Новые видео от экспертов каждый день
    Пенсии

    В 2024 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет до 8 134,9 рублей

    Совфед одобрил закон об увеличении фиксированных пенсионных выплат и о росте цен на пенсионные коэффициенты.

    49
    Логотип Клерк
    Клерк
    Лимиты по УСН

    Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году

    Новые лимиты, сроки сдачи уведомлений по ЕНП и уплаты авансовых платежей в 2024 году — забирайте в закладки.

    Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году
    622

    Открыть расчетный счет можно сразу из 1С

    Компания 1С запустила новый бесплатный сервис 1С:Открытие счета, который позволяет сразу из интерфейса программы выбрать подходящий банк и отправить заявку на открытие расчетного счета. Об этом сказано на сайте 1С.

    37
    Обзоры для бухгалтера

    🍒 Как составить уведомление по ЕНП в ноябре и что изменится с 2024 года, как не ошибиться с УСН: разъяснения экспертов

    Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

    82

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Экономика России

    Совет Федерации принял закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

    В 2024 году ВВП увеличится на 2,3%, а инфляция к 2025 году сократится до 4%.

    30
    Бесплатно с УСН

    Заявление для перехода на УСН с 2024 года: как правильно заполнить. Мини-курс

    Конец года — самое время составить и отправить уведомление о применении УСН с 2024 года. Если не успеть до 9 января 2024, то следующего перехода придется ждать 12 месяцев.

    Заявление для перехода на УСН с 2024 года: как правильно заполнить. Мини-курс
    34

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Доход возникает от суммы, поступившей на счет или от разницы?

    ООО на УСН (доходы 6%) приобрело право требования долга у физлица (1 000 000 руб.сумма долга по договору займа другого физ лица) за 600 000 руб. В день возврата займа должником в размере 1000000 руб. возникает доход от суммы, поступившей на р/счет 1 млн. или от разницы между 1 млн руб. и 600 тыс руб., поскольку цессия по договору займа (Ст 251 НК)

    2
    37
    Онлайн-курсы для бухгалтеров

    🎁 В честь Дня бухгалтера «Клерк» держит акционные цены на курсы и подписку Премиум. Успейте забрать с выгодой до 85%!

    Побалуйте себя в профессиональный праздник — вложитесь в новые знания! Мы дарим вам скидки на подборку из лучших образовательных курсов и на популярную подписку Клерк.Премиум.

    55

    Мини-курсы

    261
    Короткие видео на самые актуальные темы
    6-НДФЛ

    Как заполнить 6-НДФЛ за 2023 год: образец

    Конец года для бухгалтеров связан с подготовкой годовой отчетности. Приходится отчитываться по доходам компании и сдавать сведения на физических лиц, с которыми было сотрудничество на протяжении года. Особую сложность, по мнению бухгалтеров, представляет расчет годовой 6-НДФЛ за 2023 год, ведь его формирование требует учитывать не только факт начисления зарплаты и иных вознаграждений, но и дату выплаты.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    65
    Воинский учет

    Воинский учет: что делать, если не встали на учет до 1 октября

    Военкоматы продолжают принимать документы и после 1 октября, а работодателей смогут оштрафовать только после проведения проверки. Еще есть время подать информацию и не получить штраф.

    205

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип Арбис
    Арбис
    Отчетность в СФР

    Форма ЕФС-1. Как заполнить и сдать сведения о договоре ГПХ с физлицом

    ЕФС-1 — новая форма отчетности, которую сдают все работодатели по наемным сотрудникам, в том числе и по физлицам по договорам ГПХ. Разберем, как заполнить и сдать этот отчет по договорам ГПХ с физлицом.

    Форма ЕФС-1. Как заполнить и сдать сведения о договоре ГПХ с физлицом
    673
    Вебинары для бухгалтеров

    Завтра розыгрыш трех подписок на сервис по распознаванию первички

    На разбор первичной документации у бухгалтеров уходит уйма времени, которое теперь можно не тратить попусту. Делегируйте эту задачу автоматическому сервису Entera и научитесь им пользоваться на вебинаре.

    391

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций