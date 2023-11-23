В социальной сети ВКонтакте массовый сбой

22 ноября в социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой: сайт перестал открываться, а лента новостей не обновляется.
В пресс-службе компании сообщили «ТАСС», что пользователи не временно не смогут пользоваться частью сервисов.
Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению доступа.
Комментарии4
БорисфаундерКлерк
А какая есть альтернатива? )
Еленаглавный редакторКлерк
Пора свою создавать)
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
у нас уже есть - Трибуна!
БорисфаундерКлерк
Мобильную версию нужно делать )