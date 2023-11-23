Как электронный чек из «Моего налога» передать заказчику: два способа

Если оплата идет на личными, то чек формируют сразу. Если оплата была безналом, то сформировать чек надо не позднее 9 числа следующего месяца.
Чек может передать клиенту в электронной форме или на бумажном носителе.
В электронной форме чек можно передать такими способами:
1) направить чек заказчику на телефон или электронную почту;
2) обеспечения заказчику возможности в момент формирования чека считать своим смартфоном QR-код из чека.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 08.11.2023 № ЗГ-3-20/14526@.
Что делать, если самозанятый аннулировал чек, читайте здесь.
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