Как электронный чек из «Моего налога» передать заказчику: два способа

При получении оплаты от покупателей (заказчиков) самозанятый должен сформировать чек в приложении «Мой налог» и передать его клиенту.

Если оплата идет на личными, то чек формируют сразу. Если оплата была безналом, то сформировать чек надо не позднее 9 числа следующего месяца.

Чек может передать клиенту в электронной форме или на бумажном носителе.

В электронной форме чек можно передать такими способами: 1) направить чек заказчику на телефон или электронную почту; 2) обеспечения заказчику возможности в момент формирования чека считать своим смартфоном QR-код из чека.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 08.11.2023 № ЗГ-3-20/14526@.

Что делать, если самозанятый аннулировал чек, читайте здесь.