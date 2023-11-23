Оплата жилья в командировке без документов не облагается НДФЛ в сумме 700 рублей в день

В этом случае действует лимит – 700 рублей в день для командировки по России и 2 500 рублей – для заграничных командировок.
Об этом сообщает Минфин в письме от 26.10.2023 № 03-04-05/101821.
То есть, не только суточные в таком размере не облагаются НДФЛ, но и «квартирные».
При этом по страховым взносам такой льготы по бездокументарным расходам нет. Чтобы не было взносов, нужны документы на оплату жилья.
Другие разъяснения Минфина по расходам на командировки:
оплата проезда не облагается НДФЛ и взносами (письмо от 28.09.2023 № 03-03-06/1/92253);
пребывание в VIP-зале аэропорта облагается НДФЛ (письма от 11.10.2023 № 03-15-05/96511, от 18.08.2023 № 03-04-05/78036.);
повышенные суточные по командировке в новые регионы не облагаются НДФЛ (письмо от 03.04.2023 № 03-03-06/1/29254);
завтрак в гостинице облагается НДФЛ (письмо от 03.04.2023 № БС-3-11/4624@);
поездка на такси до аэропорта не облагается НДФЛ (письмо от 14.08.2023 № 03-04-05/76231).
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