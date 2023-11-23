Подотчет, командировки

Оплата жилья в командировке без документов не облагается НДФЛ в сумме 700 рублей в день

Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы по найму жилого помещения в командировке не облагаются НДФЛ. Но налог не придется платить, даже если нет документов на наем жилья.
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В этом случае действует лимит – 700 рублей в день для командировки по России и 2 500 рублей – для заграничных командировок.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.10.2023 № 03-04-05/101821.

То есть, не только суточные в таком размере не облагаются НДФЛ, но и «квартирные».

При этом по страховым взносам такой льготы по бездокументарным расходам нет. Чтобы не было взносов, нужны документы на оплату жилья.

Другие разъяснения Минфина по расходам на командировки:

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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