Когда IT-компания с госучастием может применять тариф взносов 7,6%

Условие для начисления взносов по пониженному тарифу для IT-компаний – аккредитация и доля профильных доходов от 70%. Но даже при соблюдении этих условий есть исключение (когда применять льготу нельзя). Впрочем, и из этого исключения тоже есть исключение.

В частности, не может применять льготный тариф взносов компания, в которой прямо или косвенно участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 50%.

Но и из этого исключения есть исключение.

Если компания с госучастием (с долей РФ от 50%) получила аккредитацию до 1 июля 2022 года и в 2022 году (до июльских поправок в НК РФ) применяла пониженные взносы, то она может применять их и дальше – весь 2022 год и в последующие годы.

Главное, чтобы доля профильных доходов была не менее 70%.

Перечень профильных доходов и разъяснения к нему мы разбирали здесь.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.10.2023 № 03-15-06/96571.