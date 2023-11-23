Когда IT-компания с госучастием может применять тариф взносов 7,6%

В частности, не может применять льготный тариф взносов компания, в которой прямо или косвенно участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 50%.
Но и из этого исключения есть исключение.
Если компания с госучастием (с долей РФ от 50%) получила аккредитацию до 1 июля 2022 года и в 2022 году (до июльских поправок в НК РФ) применяла пониженные взносы, то она может применять их и дальше – весь 2022 год и в последующие годы.
Главное, чтобы доля профильных доходов была не менее 70%.
Перечень профильных доходов и разъяснения к нему мы разбирали здесь.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.10.2023 № 03-15-06/96571.
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