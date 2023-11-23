Как иностранцу стать самозанятым в России

Не каждый иностранец может стать самозанятым в России. Согласно закону (ст. 5 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и закона от 28.06.2022 № 206-ФЗ), ими могут быть граждане:
из стран ЕАЭС: Беларуси, Киргизии, Армении и Казахстана.
Статус самозанятого можно оформить:
тем, кто оказывает услуги или продает товары, сделанные своими руками,
тем, кто ведет деятельность в любом регионе России,
тем, чей годовой доход не превышает 2,4 млн ₽,
тем, кто работает без наемных сотрудников.
Как оформить статус:
Получите ИНН РФ. Сходите в любой центр госуслуг «Мои документы» или в налоговую по месту жительства. Налоговая выдаст ИНН в течение 5 рабочих дней.
Заведите учетную запись в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Установите и зарегистрируйтесь в приложение «Мой налог».
Хотите получить больше информации, как работать с самозанятым иностранцем?
Запишитесь на бесплатный вебинар Все про самозанятых-иностранцев: кто может быть самозанятым, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов. Вебинар состоится 28 ноября в 11:00.
Спикер вебинара Эльдар Ахметьянов,руководитель департамента клиентского сервиса Самозанятые.рф расскажет:
Что такое самозанятость сегодня;
Кто может быть самозанятым в РФ;
Какие работы или услуги могут выполнять самозанятые-иностранцы;
Почему работа с иностранными самозанятыми может быть удобнее и выгоднее для бизнеса;
Нюансы работы с самозанятыми-иностранцами;
Что изменится в работе с самозанятыми-иностранцами в 2024 году.
Узнайте как грамотно работать с самозанятыми-иностранцами и избежать рисков.
Комментарии