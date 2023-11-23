Как иностранцу стать самозанятым в России

Не каждый иностранец может стать самозанятым в России. Согласно закону (ст. 5 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и закона от 28.06.2022 № 206-ФЗ), ими могут быть граждане:

из стран ЕАЭС: Беларуси, Киргизии, Армении и Казахстана.

Статус самозанятого можно оформить:

тем, кто работает без наемных сотрудников.

тем, чей годовой доход не превышает 2,4 млн ₽,

тем, кто ведет деятельность в любом регионе России,

тем, кто оказывает услуги или продает товары, сделанные своими руками,

Как оформить статус:

Установите и зарегистрируйтесь в приложение « Мой налог ».

Заведите учетную запись в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Получите ИНН РФ. Сходите в любой центр госуслуг «Мои документы» или в налоговую по месту жительства. Налоговая выдаст ИНН в течение 5 рабочих дней.

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Что такое самозанятость сегодня; Кто может быть самозанятым в РФ; Какие работы или услуги могут выполнять самозанятые-иностранцы; Почему работа с иностранными самозанятыми может быть удобнее и выгоднее для бизнеса; Нюансы работы с самозанятыми-иностранцами; Что изменится в работе с самозанятыми-иностранцами в 2024 году.

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