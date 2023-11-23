Самозанятые

Как иностранцу стать самозанятым в России

Самозанятыми могут стать не только граждане России, но и граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
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Не каждый иностранец может стать самозанятым в России. Согласно закону (ст. 5 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и закона от 28.06.2022 № 206-ФЗ), ими могут быть граждане: 

  • из стран ЕАЭС: Беларуси, Киргизии, Армении и Казахстана.

Статус самозанятого можно оформить:

  • тем, кто оказывает услуги или продает товары, сделанные своими руками,

  • тем, кто ведет деятельность в любом регионе России,

  • тем, чей годовой доход не превышает 2,4 млн ₽,

  • тем, кто работает без наемных сотрудников.

Как оформить статус:

  1. Получите ИНН РФ. Сходите в любой центр госуслуг «Мои документы» или в налоговую по месту жительства. Налоговая выдаст ИНН в течение 5 рабочих дней.

  2. Заведите учетную запись в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

  3. Установите и зарегистрируйтесь в приложение «Мой налог».

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Спикер вебинара Эльдар Ахметьянов,руководитель департамента клиентского сервиса Самозанятые.рф расскажет:

  1. Что такое самозанятость сегодня;

  2. Кто может быть самозанятым в РФ;

  3. Какие работы или услуги могут выполнять самозанятые-иностранцы;

  4. Почему работа с иностранными самозанятыми может быть удобнее и выгоднее для бизнеса;

  5. Нюансы работы с самозанятыми-иностранцами;

  6. Что изменится в работе с самозанятыми-иностранцами в 2024 году.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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