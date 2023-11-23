📌 Когда сдавать декларацию по УСН: таблица по срокам для разных ситуаций

Событие
Организации
ИП
Срок сдачи
Код периода
Срок сдачи
Код периода
Общий случай (деятельность весь год)
до 25.03 следующего года
34
до 25.04 следующего года
34
Реорганизация организации
до 25.03 следующего года
50
–
–
Закрытие ИП
–
–
до 25.04 следующего года
50
Переход на НПД
–
–
до 25.04 следующего года*
95
Прекращение деятельности (уведомление по форме № 26.2-8)
до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность по УСН
96
до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность по УСН
96
Утрата права на УСН (уведомление по форме №26.2-2)
до 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН
95
до 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН
95
*О том, что при переходе на НПД сдавать декларацию надо в обычный срок, ФНС сообщала в письме от 14.02.2023 № СД-4-3/1762@.
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