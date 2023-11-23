📌 Когда сдавать декларацию по УСН: таблица по срокам для разных ситуаций

до 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН

до 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН

Утрата права на УСН (уведомление по форме №26.2-2)

до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность по УСН

до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность по УСН

до 25.04 следующего года*

до 25.04 следующего года

до 25.03 следующего года

до 25.04 следующего года

до 25.03 следующего года

Общий случай (деятельность весь год)

*О том, что при переходе на НПД сдавать декларацию надо в обычный срок, ФНС сообщала в письме от 14.02.2023 № СД-4-3/1762@.

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