В бюджет поступили безвозмездные платежи на 406,8 млрд рублей

С января по сентябрь сумма безвозмездных поступлений в 12 раз превысила прогноз на весь 2023 год.

За девять месяцев 2023 года сумма безвозмездных платежей в бюджет в 12 раз превысила ожидания и составила 406,8 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.

К безвозмездным поступлениям относятся добровольные платежи в форме межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций, а также переводы физических лиц, международных организаций и иностранных государств в виде пожертвований.

Счетная палата связывает рост безвозмездных платежей с увеличением дохода от возврата компаниями остатков субсидий за прошлые годы. Предприятия добровольно перевели в бюджет 158 млрд рублей, из которых в фонд «Круг добра» отправили 109 млрд рублей.

Ускоренный возврат компаниями остатков субсидий прошлых лет может быть вызван как договоренностями бизнеса с властями, так и стремлением предприятий не оттягивать на последующие годы обязанности по возвращению средств, — сказал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Владимир Саськов.

К безвозмездным платежам также относят поступления от иностранных компаний, которые решили прекратить деятельность в России. Такому бизнесу нужно заплатить добровольный сбор в размере от 5% до 10% рыночной стоимости организации. Это принесло в казну больше 65,8 млрд рублей.

В бюджете стало на 48,8 млрд рублей больше за счет перечислений неиспользованных средств из внебюджетных фондов, таких как Соцфонд и ФОМС.

В 2024 году бюджет планирует получить 811,8 млрд рублей безвозмездных поступлений.

При этом доходы, связанные с продажей активов иностранными инвесторами, снизятся до 2,1 млрд. Вырастут перечисления из Соцфонда и ФОМС и составят 772,2 млрд рублей.