Путин поручил правительству продлить мораторий на проверки в 2024 году

Внеплановые проверки будут проводить только по поручениям президента, правительства и прокураторы за нарушения обязательных требованиий.

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на весь 2024 год. Об этом сказано на сайте Кремля.

Может, нам на 2024 год продлить мораторий? Ну кроме объектов высокого риска, чрезвычайно высокого, — предложил президент.

Во время действия моратория внеплановые проверки бизнеса проводят только по поручениям президента, правительства и прокураторы.

Плановые проверки проводят только на объектах в высокими и чрезвычайно высокими критериями риска.