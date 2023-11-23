Путин поручил правительству продлить мораторий на проверки в 2024 году

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на весь 2024 год. Об этом сказано на сайте Кремля.
Может, нам на 2024 год продлить мораторий? Ну кроме объектов высокого риска, чрезвычайно высокого, — предложил президент.
Во время действия моратория внеплановые проверки бизнеса проводят только по поручениям президента, правительства и прокураторы.
Плановые проверки проводят только на объектах в высокими и чрезвычайно высокими критериями риска.
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