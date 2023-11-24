Изменения с 2024 года: что важно знать бухгалтеру

Новые год несет ряд важных изменений, которые повлияют на работу бухгалтера. Успейте подготовиться!

1. С 1 января 2024 года отменят платежки, которые заменяют уведомление об исчисленных суммах. Налоги и взносы в составе ЕНП нужно платить поручениями со статусом 01 на КБК ЕНП — 18201061201010000510.

2. Доходы дистанционных сотрудников, которые устроены по трудовому договору с российской компанией, будут считать доходами от источников в РФ. Независимо от того, является ли сотрудник резидентом РФ, к его доходам применяется обычная ставка — 13% или 15% с доходов от 5 млн рублей в год.

3. Начнут действовать новые формы отчетов:

Расчет 6-НДФЛ — с отчетности за I квартал 2024 года.

Декларация 3-НДФЛ — с отчетность за 2023 год.

Расчет по страховым взносам — с отчетности за 2023 год.

Новая форма декларации по УСН — с отчетности за 2023 год.

С 2024 года начнет действовать новая форма расчета для налоговых агентов.

4. Запланируйте переход на МЧД. С сентября 2024 сертификаты ЭП сотрудников компаний использовать нельзя.

Документы нужно будет подписывать с помощью КЭП физлица и МЧД.

Если же срок действия сертификата сотрудника истечет еще до сентября, выпустить новый уже не получится — значит, МЧД нужно будет применять раньше.

5. Не забудьте про изменения в воинском учете. С начала 2024 года вырастет число сотрудников, по которым нужно будет отчитываться в военкомат, так как призывной возраст повышается с 27 до 30 лет.

Чтобы поставить сотрудника на учет, заполните карточку учета. Это основной документ учета военнообязанных и призывников в компании. На тех, кто уже трудится в организации, карточки оформите до сверки с военкоматом, на новых сотрудников — сразу после трудоустройства.

6. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%. Это значит, что заработная плата должна быть не меньше 19 242 рублей.

Важно проверить, у всех ли работников зарплата дотягивает до установленной суммы — если нет, нужно подготовить допсоглашения к трудовым договорам о ее увеличении.