Сим-карты начнут активировать только после проверки паспортных данных в МВД

Правительство планирует ужесточить оборот сим-карт и обязать операторов активировать сим-карты только после проведения проверки паспортных данных абонентов в МВД. Об этом пишет «Коммерсант».
Сейчас мобильные операторы сверяют паспортные данные абонентов с базами МВД в течение 30 дней после продажи сим-карты. Сама карточка активируется с момента ее установки в телефон.
Каждый из операторов передает в ведомство данные, в том числе обо всех заключаемых договорах, они проверяются, и в случае вопросов регулятор делает запрос на повторную идентификацию, — рассказали представители Tele2.
В «Вымпелкоме» заявили, что идею сверять данные с базами МВД нужно доделать таким образом, чтобы нерезиденты могли без проблем получать услуги связи.
Собеседник издания считает, что нововведение «может спровоцировать нелегальный оборот сим-карт, тем самым обесценив предпринятые ранее усилия по обелению рынка мобильной связи».
1 марта 2023 года вступили в силу поправки к КоАП, по которым увеличился размер штрафов за продажу сим-карт без предъявления паспорта.
Должностным лицам грозит штраф в размере 30-50 тыс. рублей, а компаниям от 300 до 500 тыс. рублей.
Недавно мы писали, что Роскомнадзор выявил около 9,5 млн серых сим-карт.
Комментарии1
это не помешает на бомжа оформить кучу симок )