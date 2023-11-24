Сим-карты начнут активировать только после проверки паспортных данных в МВД

Новые требования об обязательной проверке паспортных данных абонентов по базам МВД могут привести к нелегальному обороту сим-карт. Иностранцам станет сложнее получать услуги связи.

Правительство планирует ужесточить оборот сим-карт и обязать операторов активировать сим-карты только после проведения проверки паспортных данных абонентов в МВД. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас мобильные операторы сверяют паспортные данные абонентов с базами МВД в течение 30 дней после продажи сим-карты. Сама карточка активируется с момента ее установки в телефон.

Каждый из операторов передает в ведомство данные, в том числе обо всех заключаемых договорах, они проверяются, и в случае вопросов регулятор делает запрос на повторную идентификацию, — рассказали представители Tele2.

В «Вымпелкоме» заявили, что идею сверять данные с базами МВД нужно доделать таким образом, чтобы нерезиденты могли без проблем получать услуги связи.

Собеседник издания считает, что нововведение «может спровоцировать нелегальный оборот сим-карт, тем самым обесценив предпринятые ранее усилия по обелению рынка мобильной связи».

1 марта 2023 года вступили в силу поправки к КоАП, по которым увеличился размер штрафов за продажу сим-карт без предъявления паспорта.

Должностным лицам грозит штраф в размере 30-50 тыс. рублей, а компаниям от 300 до 500 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что Роскомнадзор выявил около 9,5 млн серых сим-карт.